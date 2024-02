L’infortunio sul lavoro all’Italpollina di Rivoli Veronese: grave un operaio, rimasto con un braccio intrappolato nella fresa.

Si è ferito in modo serio a un braccio l’operaio 54enne vittima nella mattinata di oggi, lunedì 19 febbraio, del grave infortunio sul lavoro all’Italpollina di Rivoli. Erano circa le 11.15 quando i vigili del fuoco sono intervenuti nell’azienda che produce mangimi, fertilizzanti e concimi a Casalmenini di Rivoli Veronese.

L’operaio, Giampaolo Motta, 54 anni, intento ad utilizzare un motocoltivatore per la manutenzione delle aree verdi di un azienda di fertilizzanti, è finito con il braccio all’interno della fresa ferendosi gravemente. I vigili del fuoco sono giunti dal distaccamento di Bardolino con un mezzo e 5 operatori. Hanno dovuto lavorare, utilizzando un divaricatore e una cesoia idraulica, per tagliare l’utensile del mezzo agricolo che bloccava il braccio e liberare così l’uomo.

Stabilizzato dai sanitari presenti l’operaio è stato trasportato d’urgenza in elicottero presso l’ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul posto i carabinieri di Caprino e Spisal per le indagini sulla dinamica e per accertare eventuali responsabilità.

L’azienda: “Siamo a totale disposizione delle autorità”.

“Siamo atterriti per il grave incidente occorso al nostro collaboratore, che da oltre 26 anni si occupa delle manutenzioni del verde della nostra azienda – afferma in una nota Rosanna Campagnari, ad di Italpollina spa -. Ci auguriamo che possa riprendersi nel modo migliore e manifestiamo la nostra solidarietà a lui e alla sua famiglia. E’ nostra intenzione supportarlo nella convalescenza e aiutare la sua ripresa in tutti i modi possibili. Italpollina, che garantisce ai suoi dipendenti processi produttivi in sicurezza e benessere per tutti i dipendenti e collaboratori, è a totale disposizione delle autorità competenti per verificare quali possano essere state le cause e la dinamica dell’incidente”.