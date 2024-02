Il centro del riuso, è un fenomeno in crescita, e a Verona è un vero emporio della creatività che restituisce la vita ai materiali di scarto.

A Verona, il Centro di Riuso Creativo apre le sue porte per dare una nuova vita ai materiali di scarto, e per dare spazio a creatività e sostenibilità. Si tratta di un nuovo punto di riferimento del Comune che ha inaugurato il 19 febbraio la nuova sede in via Campo Marzo. È un ambiente accogliente e stimolante per cittadini attivi, scuole e associazioni no profit.

Il concetto è semplice ma potente: anziché finire in discarica, tessuti, plastica, cartone e altri materiali trovano qui una seconda possibilità, pronti per essere riutilizzati in progetti creativi e innovativi. Grazie alla generosità di una cinquantina di associazioni locali, il centro ha tantissimo materiale. Chi vuole dare sfogo all’immaginazione qui trova il posto giusto.

Ma l’impegno per la sostenibilità non si ferma qui. Anche i mobili dell’emporio sono stati recuperati e reinventati, offrendo un esempio tangibile di come sia possibile ridare vita a oggetti altrimenti destinati alla dismissione. Questo non è solo un posto dove ritirare materiale, ma anche un centro di consulenza e supporto per trasformare idee in realtà.

Aperto al pubblico due pomeriggi a settimana, offre un servizio di consulenza per insegnanti, cittadini e associazioni. Inoltre mette a disposizione sia esperti del Servizio Innovazione Amministrativa sia volontari appassionati, pronti a condividere idee e suggerimenti.

Questa nuova sede si aggiunge alla già esistente struttura del Centro di Riuso Creativo, e offre un’altra risorsa per promuovere la sostenibilità e l’innovazione a Verona. La presenza di tante persone all’inaugurazione testimonia il crescente interesse e coinvolgimento della comunità locale nelle iniziative di sensibilizzazione e partecipazione promosse dal Comune.

In un mondo sempre più attento all’impatto ambientale e alla riduzione degli sprechi, il Centro del Riuso è un esempio concreto di come sia possibile fare la differenza a livello locale, incoraggiando pratiche sostenibili e ispirando una nuova generazione di cittadini attivi.