Occupazioni abusive nella Bassa, maxi controlli a Nogara e Bovolone

Controlli di carabinieri e polizia locale contro le occupazioni abusive a Nogara e Bovolone.

I carabinieri di Nogara e Bovolone e gli agenti del servizio intercomunale di polizia locale “Media Pianura Veronese” nei giorni scorsi sono stati impegnati in una attività di controllo nei comuni di competenza, per il contrasto dell’occupazione abusiva di edifici e il controllo di soggetti irregolari sul territorio nazionale.

In particolare, all’interno di un cantiere edile dismesso di Bovolone, sono stati individuati e deferiti a piede libero per invasione di edifici tre cittadini marocchini senza fissa dimora. Nei confronti di uno di questi è stato anche emesso provvedimento di espulsione con intimazione di lasciare il territorio nazionale. Nel corso dell’attività è intervenuta un’unità cinofila nel Nucleo carabinieri cinofili di Torreglia (PD), che ha consentito di recuperare nel giaciglio di fortuna realizzato dai tre una modica quantità di hashish, detenuta per uso personale, sottoposta a sequestro amministrativo.

A Nogara, invece, i controlli si sono concentrati in alcuni appartamenti. Al termine dell’attività, due cittadini marocchini sono stati deferiti a piede libero per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, un loro connazionale è stato denunciato per aver fornito alloggio a soggetti non in regola con le norme di soggiorno e infine sono stati notificati due provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale.