Notte movimentata a Villafranca: ladro arrestato, caccia ai complici

In tre tentano di rubare da auto e case a Villafranca, ma un carabinieri li nota: arrestato un 28enne, caccia ai complici.

Notte movimentata quella appena trascorsa in una tranquilla zona residenziale di Villafranca di Verona, dove i carabinieri hanno sventato un tentativo di furto, grazie all’occhio attento di un carabiniere libero dal servizio.

Era da poco passata la mezzanotte, quando il militare notava movimenti sospetti vicino a una corte privata: tre individui, approfittando dell’oscurità, si introducevano nell’area di sosta e iniziavano a forzare le aperture dei mezzi parcheggiati, tanto che da un furgone riuscivano ad asportare un registratore di cassa contenente circa 800 euro in contanti.

Non contenti, i tre soggetti tentavano di entrare anche in una delle abitazioni affacciate sulla corte; ma a quel punto il carabiniere allertava la Centrale operativa che invia sul posto, immediatamente, le varie pattuglie già in servizio di perlustrazione del territorio.

Il tentativo di fuga.

All’arrivo delle gazzelle, i tre soggetti si davano alla fuga a piedi per le vie adiacenti, ma uno di loro — un 28enne di origini marocchine — veniva bloccato e arrestato, nonché trovato in possesso di parte della refurtiva, circa 300 euro, poi restituita alla parte offesa; su quest’ultimo, i carabinieri acquisivano gravi indizi di colpevolezza proprio in ordine alla commissione sia per furto aggravato in concorso sia per il tentato furto in abitazione.

Pertanto, informata la Procura della Repubblica di Verona, il 28enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Arma di Villafranca di Verona in attesa del rito direttissimo. Nella mattinata odierna l’uomo è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto, applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Verona e rinviato il processo a marzo 2026.

Le indagini sono tuttora in corso al fine di identificare gli altri due complici, riusciti a far perdere le proprie tracce.