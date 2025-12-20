Su di lui pendeva un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, ma era in auto a Peschiera: 31enne arrestato.

Espulso dall’Italia, girava in auto a Peschiera: 31enne arrestato. Il 19 dicembre scorso i carabinieri di Peschiera del Garda hanno arrestato un 31enne di nazionalità albanese poiché gravemente indiziato di aver violato un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Nel dettaglio, i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Peschiera hanno individuato un veicolo di grossa cilindrata con alla guida un 31enne di nazionalità albanese; fermato e sottoposto a controllo, al momento dell’esibizione dei documenti qualcosa insospettiva i carabinieri; infatti, sul documento mostrato era presente solo il cognome della moglie.

A quel punto i carabinieri, per ulteriori approfondimenti conducevano il 31enne presso il Comando compagnia di Peschiera del Garda, al fine di chiarire l’effettiva identità dello stesso; a seguito degli accertamenti dattiloscopici compiuti, si accertava che sul 31enne, già noto alle forze dell’ordine, pendeva un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale per 5 anni, emesso dalla Prefettura di Brescia e notificatogli nel 2022.

Pertanto, informata la Procura della Repubblica di Verona, il 31enne veniva tratto in arresto per violazione al provvedimento di espulsione amministrativo e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando di Peschiera.

Nella mattinata del 20 dicembre il 31enne veniva condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale convalidava l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, rinviava l’udienza a marzo 2026.