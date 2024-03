In casa a Oppeano avevano una serra di marijuana e una pistola semiautomatica: arrestati per spaccio un 37enne e un 30enne.

La sezione antidroga della Squadra Mobile di Verona ha arrestato un 37enne abanese e un 30enne rumeno per detenzione ai fini spaccio, in concorso, di sostanze stupefacenti.

Il blitz della polizia di Stato è scattato nella tarda serata di lunedì, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno fatto irruzione in un complesso residenziale di Oppeano: è lì che hanno rintracciato il cittadino albanese – già pregiudicato per reati specifici e irregolare sul territorio nazionale – all’interno di un appartamento a lui concesso in locazione dal trentenne rumeno.

Colto di sorpresa, l’uomo è stato trovato in possesso di una valigetta contenente una pistola semiautomatica – irregolarmente detenuta – dal calibro 7.65 e due caricatori contenenti 33 cartucce.

La perquisizione.

La perquisizione poi eseguita nell’unica camera da letto ha consentito di constatare l’allestimento di una vera e propria serra per la coltivazione e produzione di marijuana: al suo interno, i poliziotti hanno rivenuto 4 vasi di piante di marijuana in fase di crescita, 3 dosi di cocaina di un peso complessivo pari a circa 3 grammi, 9 barattoli contenenti marijuana già essiccata – pronta per essere destinata allo spaccio – e un involucro contenente circa 4 grammi di hashish. Complessivamente sono stati sequestrati circa 80 grammi di marijuana, 3 di cocaina e 5 di hashish.

Dagli accertamenti condotti, gli agenti della Squadra Mobile hanno poi constatato che la dislocazione delle sostanze stupefacenti ritrovate all’interno del bilocale fosse nella disponibilità sia del locatore che del conduttore.

Entrambi, pertanto, sono stati tratti in stato di arresto e associati al carcere di Montorio, in attesa dell’udienza di convalida. Questa mattina, il Giudice ha convalidato entrambi gli arresti e ha disposto nei confronti del trentasettenne albanese la misura della custodia cautelare in carcere.