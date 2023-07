Moto contro furgone a San Bonifacio: sbalzato dalla sella muore 23enne, due feriti gravi

Un ragazzo di 23 anni residente ad Arcole la vittima del tragico incidente tra una moto e un furgone di San Bonifacio.

E’ un giovane di 23 anni, residente ad Arcole, la vittima del tremendo scontro avvenuto giovedì sera a San Bonifacio tra una moto e un furgone. Alle ore 19.40, all’altezza dell’incrocio tra via Circonvallazione e via Porcilana, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di San Bonifacio, un furgone condotto da un 38enne, impegnando l’incrocio in direzione via Masetti, collideva lateralmente con una moto che proveniva da via Porcilana, in direzione di San Bonifacio, con due ragazzi a bordo.

A seguito del violento impatto, il passeggero del motociclo, un giovane 23enne di Arcole, dopo essere stato sbalzato alcuni metri, decedeva sul colpo, come constatato da personale sanitario. Intervenuti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, con un mezzo e 5 uomini, che hanno liberato il conducente del furgone, bloccato nelle lamiere. I conducenti dei due veicoli sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale di Verona Borgo Trento. Al momento non si conosce la prognosi.