Minacce alla compagna con un coltello da cucina dopo la lite: 26enne arrestato per maltrattamenti.

Minacce alla compagna con un coltello da cucina: finisce in manette per maltrattamenti. Nella tarda serata di domenica 8 giugno, i carabinieri di Colognola ai Colli e San Giovanni Ilarione, con il supporto di un equipaggio della Guardia di finanza di Soave, sono intervenuti a Monteforte d’Alpone e hanno arrestato un 26enne del posto.

Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo un violento alterco con la convivente, scaturito per futili motivi, si è impossessato di un coltello da cucina, con lama in acciaio di oltre 22 cm, uscendo nel cortile dell’abitazione, incominciando a dimenarsi e minacciare i presenti.

I vicini, allarmati per quanto stava accadendo, hanno così richiesto l’immediato intervento dei carabinieri, i quali nonostante l’aggressività del soggetto e i ripetuti inviti ad abbandonare l’arma bianca, sono riusciti – dopo una breve colluttazione – a disarmarlo e immobilizzarlo con l’ausilio della pattuglia della Guardia di finanza, evitando conseguenze più gravi, cavandosela solo con qualche leggera escoriazione.

Nel medesimo contesto, è emerso come il comportamento dell’uomo, vessatorio e talvolta violento nei confronti della compagna, si sia negli ultimi mesi addirittura acuito, tant’è che dovrà rispondere anche del reato di maltrattamenti in famiglia, oltre a quello di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

L’arrestato, come da direttive della Procura scaligera, nella mattinata di ieri è comparso dinanzi al Tribunale di Verona che ha convalidato l’arresto; il procedimento sarà definito il prossimo mese di novembre.