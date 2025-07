Lunghe code in autostrada A4, direzione est.

Mattinata difficile quella di oggi, lunedì 7 luglio, per chi si trovava a viaggiare in autostrada A4: si segnalano infatti lunghe code tra i caselli di Sirmione e Sommacampagna, in direzione est, almeno 7 chilometri intorno alle 8 del mattino.

Nei giorni scorsi proprio l’autostrada A4 aveva causato disagi agli automobilisti a causa del caldo che aveva messo in crisi l’asfalto. Stavolta all’origini delle lunghe code potrebbero esserci le piogge delle ultime ore.