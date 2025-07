Banca d’Italia premia gli studenti della Cappa di Bovolone per il progetto “Inventiamo una banconota”.

Il 22 maggio gli studenti della classe 3a B della Scuola secondaria di primo grado Franco Cappa di Bovolone hanno ricevuto un premio per il progetto “Inventiamo una banconota”. È successo all’auditorium dell’istituto. A consegnare il premio è stato il direttore della sede veronese della Banca d’Italia, in segno di apprezzamento per il superamento della fase iniziale del concorso nazionale.

L’iniziativa, attiva da dodici anni, è nata con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi economici e finanziari. Durante l’anno scolastico, la classe ha partecipato a un percorso di educazione finanziaria, culminato con la creazione di una banconota ispirata al tema indicato per questa edizione: “Realizzare i propri sogni, investire su sé stessi: l’economia al servizio dei giovani”.

Il risultato ottenuto dagli alunni ha portato un contributo concreto anche alla scuola, che grazie a questa affermazione riceverà 2mila euro da destinare a nuove iniziative educative.