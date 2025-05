Il maltempo non molla la presa, in tutto il Veneto rimane il rischio di temporali anche forti fino almeno alla mattina di giovedì.

Il maltempo non molla, e il rimane forte il rischio di temporali: il meteo regionale del Veneto segnala infatti, da oggi, mercoledì 7 maggio, e fino alle prime ore di giovedì 8, tempo instabile con probabili rovesci sparsi, anche temporaleschi. I fenomeni potrebbero risultare localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate) sulle zone di pianura.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha previsto – dalle 14 di oggi fino alle ore 9 di domani – la fase operativa di attenzione (gialla) per temporali in 4 bacini del Veneto: VENE-D (Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige; RO-VR), VENE-E (Basso Brenta-Bacchiglione; PD-VR-VI-VE-TV), VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; VE-TV-PD) e VENE-G (Livenza, Lemene e Tagliamento; VE-TV). In caso di temporali, per le zone VENE-D, VENE-E, VENE-F e VENE-G, lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.

Possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori collinari delle zone in allerta; possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi