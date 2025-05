Un 19enne è stato arrestato per spaccio: trovato in Salita Santa Lucia con un etto di hashish e un flacone di Rivotril.

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: sono questi i reati contestati a un diciannovenne tunisino arrestato ieri sera dalla polizia di Stato di Verona dopo essere stato trovato in possesso di hashish e Rivotril. Il giovane è stato intercettato dai poliziotti intorno alle 22.30 mentre si aggirava con atteggiamento sospetto in Salita Santa Lucia.

Alla vista della Volante, il diciannovenne ha allungato il passo nel tentativo di allontanarsi ma è stato raggiunto dagli agenti e bloccato, nonostante i tentativi del giovane di sottrarsi al controllo. Occultati all’interno dei suoi indumenti, gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente più di un etto di hashish e un flacone di Rivotril, di cui non è stato in grado di fornire la necessaria prescrizione medica.

Al termine degli accertamenti, il giovane – irregolare sul territorio nazionale e già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti – è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo dovrà, inoltre, rispondere di rifiuto di fornire le proprie generalità.

Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la misura del divieto di dimora nel comune di Verona.