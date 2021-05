Recuperato il corpo lungo il ciglio della strada statale 12 tra Dolcè e Peri.

È stato recuperato questa mattina, martedì 18 maggio, il corpo di un lupo lungo il ciglio della strada statale 12 tra Dolcè e Peri. L’animale, un maschio adulto del peso di oltre 40 chilogrammi, è stato investito probabilmente da un autocarro nella notte. Alcuni segni ritrovati al centro della carreggiata fanno ipotizzare che il corpo sia stato spostato in seguito all’incidente.

A segnalarne la presenza alla Polizia provinciale, alle 8, è stato il presidente del Comprensorio Alpino di Dolcè, Luciano Marcotto. Sul posto è intervenuto il commissario Anselmo Furlani. Da una prima analisi visiva si è ipotizzata la frattura della colonna vertebrale e, quindi, non si esclude che l’animale sia morto sul colpo.

Il corpo è stato trasportato da Furlani alla nuova sede veronese di Buttapietra dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie, dove verranno accertate le cause del decesso. Probabilmente il lupo era sceso dalla Lessinia occidentale in direzione dell’Adige. Un incidente simile era accaduto a inizio 2019 a Caprino Veronese. Anche in quel caso l’esemplare era un maschio.

“Sono animali che si spostano di parecchi chilometri specialmente di notte – ricorda il comandante della Polizia Provinciale, Anna Maggio -. Il consiglio è quello di guidare con particolare prudenza e di moderare la velocità in quei tratti a ridosso di versanti, boschi e pascoli. Non solo per la sicurezza dei selvatici, ma soprattutto per la nostra: l’impatto con un grosso animale può essere estremamente pericoloso anche per gli utenti della strada”.

