Un 23enne, condannato per una rapina commessa a Bussolengo nel 2020 ed evaso dai domiciliari nel 2021, arrestato in Germania.

Un 23enne romeno, evaso nell’ottobre 2021 dagli arresti domiciliari che stava scontando nella sua dimora di Legnago e, poi, condannato con sentenza definitiva nel gennaio 2025, l’11 aprile scorso è stato catturato nel nord della Germania, nella città di Köln, luogo in cui si era rifugiato dopo aver acquisito le nuove generalità, cambiando il cognome, con la speranza di far perdere definitivamente le proprie tracce e di sottrarsi all’esecuzione della condanna.

Tuttavia, nonostante la lontananza, le cautele adottate e lo stratagemma del cambio d’identità per sottrarsi alla cattura, l’uomo è stato individuato e arrestato dal personale della polizia tedesca, attivata dal servizio di cooperazione internazionale del Ministero dell’Interno su segnalazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Verona, che gli ha notificato l’ordine di esecuzione pena in carcere emesso dall’Autorità giudiziaria di Verona.

Il 23enne, che deve scontare la pena definitiva di anni 3 e mesi 2 di reclusione per rapina aggravata e lesioni aggravate, commessi a Bussolengo nel dicembre 2020, a seguito di estradizione il 18.12.2025 è giunto presso l’aeroporto di Roma Fiumicino per poi essere trasferito al carcere di Rieti dove espierà la condanna.