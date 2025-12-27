Ulss 9, cambia la validità delle ricette con classe di priorità B

L’Ulss 9 fa sapere che dal 1° gennaio 2026 cambia la validità delle ricette di specialistica ambulatoriale con classe di priorità B.
La validità dell’impegnativa per una prestazione in classe di priorità B passa infatti da 180 a 20 giorni: se la ricetta non viene tempestivamente spesa al CUP per la prenotazione, al 20° giorno perde la validità e il CUP non sarà più in grado di procedere alla prenotazione.
I cittadini in possesso di questo tipo di ricette hanno quindi 20 giorni di tempo dalla data di emissione per richiedere la prenotazione della prestazione specialistica prescritta.
La modifica, introdotta dal Decreto del direttore generale dell’Area sanità e sociale della Regione del Veneto (n. 173 del 24.11.2025), nell’ottica di efficientamento del sistema, punta a sensibilizzare l’utenza sulla tempestività nell’effettuare il primo contatto con le Aziende Sanitarie dopo la prescrizione.
Non cambia il tempo in cui erogare la prestazione in priorità B, confermato a 10 giorni: la priorità B infatti è riservata a quelle prestazioni clinicamente più urgenti e non differibili.