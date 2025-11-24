Investimento sui binari nel Bresciano: treni nel caos sulla linea Milano-Venezia, disagi anche a Verona Porta Nuova.

Mattinata di caos ferroviario sulla linea Milano-Venezia. Alle 9.30, tra le stazioni di Lonato e Desenzano del Garda (Brescia), una persona è stata investita da un treno per cause ancora in corso di accertamento. L’episodio ha costretto alla sospensione totale della circolazione nel tratto interessato.

Sul posto è intervenuta l’autorità giudiziaria per i rilievi. Trenitalia e RFI hanno comunicato che i convogli sono fermi e che i ritardi saranno “pesanti, probabilmente vicini alle tre ore”. Alcuni treni Alta Velocità vengono deviati sul percorso alternativo via Poggio Rusco, mentre è in atto la riprogrammazione dell’intera offerta.

I disagi interessano anche i numerosi pendolari veronesi che utilizzano la linea per raggiungere Brescia, Milano o Venezia. Al momento non è stata comunicata una previsione di ripresa regolare della circolazione. Pochi giorni fa un analogo episodio era accaduto, sempre sulla linea Milano-Venezia, a San Bonifacio.