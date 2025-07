Incidente fra tre auto sulla regionale 11 a Peschiera.

Grave incidente che ha coinvolto tre auto nella mattinata di oggi, domenica 6 luglio, sulla strada regionale 11, nel territorio del comune di Peschiera del Garda. Lo scontro è avvenuto, per cause ancora da accertare, poco dopo le 11.30.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con diversi mezzi, compreso l’elicottero di Verona emergenza. Molto pesante il bilancio dell’incidente: sono almeno sette le persone ferite, cinque delle quali in codice giallo, una in codice verde e una in codice rosso, accompagnate negli ospedali di Peschiera, Villafranca e Borgo Trento. Presente, per i rilievi e per determinare quanto accaduto, i carabinieri della stazione di Peschiera.