Auto fuori strada nella notte, due i feriti all’ospedale: uno è grave

Incidente nella notte a San Giovanni Lupatoto.

Grave incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì a San Giovanni Lupatoto: era quasi mezzanotte quando un’auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada all’altezza della rotonda di via Ca’ Nova Zampieri. Non pare fossero coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118, con ambulanza e automedica. Dopo essere stati liberati dalle lamiere dell’auto, i due occupanti sono stati affidati alle cure dei sanitari, che li hanno trasportati all’ospedale di Borgo Trento. Uno dei due, il più grave, in codice rosso.