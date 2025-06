Incidente sul lavoro in cantiere, operaio cade da 5 metri di altezza

Incidente sul lavoro in cantiere a Zevio, operaio cade da 5 metri di altezza.

Incidente sul lavoro in cantiere nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno, a Zevio. Secondo le prime informazioni una persona è caduta da un’altezza di 4-5 metri mentre si trovava in un cantiere di via Rita Levi Montalcini.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. L’operaio è stato elitrasportato in ospedale. Personale Spisal e carabinieri presenti per determinare le cause dell’incidente ed eventuali responsabilità.

++ notizia in aggiornamento ++