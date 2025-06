Autore di una rapina a Verona, 31enne arrestato a Valencia

Arrestato a Valencia un 31enne condannato per una rapina a Verona.

Un romeno 31enne, ricercato dall’ottobre 2024, condannato con sentenza definitiva, è stato individuato e catturato sul litorale mediterraneo della Spagna, nella città di Valencia, luogo in cui si era rifugiato nella speranza di far perdere le proprie tracce e di sottrarsi alla esecuzione della condanna, con l’intento di proseguire la propria fuga verso la Francia.

Tuttavia, nonostante la lontananza e le cautele adottate per sottrarsi alla cattura, l’uomo è stato individuato ed arrestato dal personale della polizia spagnola, attivata dal servizio di cooperazione internazionale del Ministero dell’Interno su mirata segnalazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verona, che gli ha notificato l’Ordine di esecuzione pena in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria di Verona.

Il 31enne, già dimorante a Crevalcore in provincia di Bologna,deve scontare la pena di anni 2 (due) e mesi 4 (quattro) e giorni 26 (ventisei) di reclusione per reati di rapina aggravata e lesioni aggravate, commessi a Verona nel mese di marzo 2019.

L’arresto, come detto, è avvenuto il 29 novembre nella città di Valencia e il 31enne è stato estradato il 13 giugno ed é giunto presso l’aeroporto di Roma “Fiumicino”. L’arrestato sta scontando la pena detentiva nel carcere di Civitavecchia (Roma).