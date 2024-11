Schianto frontale tra due auto sulla statale: 4 feriti, uno è grave

Incidente frontale tra due auto sulla statale 12 a Nogara: quattro le persone ferite.

Incidente frontale tra due auto nella mattinata di oggi, sabato 30 novembre: secondo le prime informazioni, lo scontro è avvenuto intorno alle ore 10 sulla statale 12, nel territorio del comune di Nogara, in direzione di Roncanova.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica: il bilancio dello scontro è di quattro persone ferite, una delle quali in modo grave, che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Gli altri tre feriti sono stati invece portati in codice giallo all’ospedale di Legnago. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell’incidente.

(notizia in aggiornamento)