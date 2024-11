Blitz della polizia a Veronetta, due cittadini stranieri espulsi

Nuovi controlli della polizia nel quartiere di Veronetta: 79 le persone identificate, due cittadini stranieri espulsi.

Nella giornata di venerdì 29 la polizia di Stato di Verona ha nuovamente messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Veronetta, nel cuore della città scaligera.

Sono stati attivati specifici posti di controllo nell’area che circonda via XX Settembre. A finire nel mirino dell’operazione è stata anche l’ex area industriale abbandonata, situata tra corso Venezia e via Tiberghien, dove sono stati identificati due cittadini stranieri. Sono 79 le persone identificate, 4 gli esercizi pubblici presso cui sono state effettuate verifiche amministrative dalla polizia locale e 27 i veicoli controllati nell’operazione.

In campo anche gli agenti della Squadra Mobile, che hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari. In particolare, in uno degli esercizi commerciali monitorati nell’ambito delle operazioni della locale Questura, è stato intercettato un cittadino straniero, risultato irregolare sul territorio nazionale. Si tratta di un tunisino di 37 anni, nei confronti del quale è stato emesso un decreto di espulsione, con l’ordine del Questore di lasciare il paese entro 7 giorni.

Nel corso dei servizi, sono stati intercettati altri due cittadini stranieri irregolari: un tunisino di 38 anni, già gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, e un marocchino di 45 anni, accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio “Palazzo San Gervasio” di Potenza, a seguito di un decreto di espulsione.