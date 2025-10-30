Incidente frontale tra auto e autobus a Vigasio, morta una donna.

Tragico incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 ottobre, a Vigasio: secondo le prime informazioni raccolte intorno alle ore 14 un’auto, una Smart, e un autobus dell’Atv della linea 148 si sono scontrati frontalmente, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano via Trevenzuolo, nel territorio del comune di Vigasio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Il bilancio dello scontro è di una persona deceduta sul posto: si tratta della donna che si trovava alla guida della Smart. Illesi invece i passeggeri che si trovavano a bordo del bus Atv. Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

++ notizia in aggiornamento ++