Incidente sull’Autobrennero a Nogarole Rocca.

Incidente sull’Autobrennero nella mattinata di oggi, giovedì 29 marzo. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 8 due auto si sono scontrate, per cause ancora da accertare, tra i caselli di Mantova nord e Nogarole Rocca, in direzione nord.

Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Il bilancio dell’incidente è di cinque persone ferite, due delle quali in modo più serio, anche se non in pericolo di vita. Inevitabili le code nel tratto autostradale interessato.