Violenta rissa a colpi di catene e sbarre di ferro nelle campagne della Bassa veronese, nel comune di Sorgà: dieci arrestati.

Mega rissa nelle campagne della Bassa veronese, dieci arrestati. E’ successo nella serata di ieri, mercoledì 28, in un fondo agricolo situato nel comune di Sorgà, nella bassa veronese, quando per motivi in corso d’accertamento è scoppiata una violenta rissa, segnalata al numero di emergenza 112 da un passante.

Il tempestivo intervento dei carabinieri della Stazione di Nogara, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villafranca e delle Stazioni di Vigasio, Bovolone e Castel d’Azzano, ha portato all’arresto in flagranza di reato per rissa aggravata, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere, di 10 cittadini di origine indiana, tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale, di età compresa tra i 46 ed i 19 anni, residenti nelle province di Verona, Mantova, Vicenza e Lodi.

Catene e sbarre di ferro.

I soggetti coinvolti, braccianti agricoli tra i quali vi erano 5 soggetti già noti alle forze dell’ordine, suddivisi in due distinti gruppi, si sono affrontati utilizzando oggetti contundenti, tra cui una catena e sette sbarre in ferro, successivamente sequestrate dai militari e alcune delle quali trovate intrise di tracce ematiche.

All’arrivo dei carabinieri, alcuni partecipanti sono riusciti a fuggire nei campi circostanti, mentre i 10 soggetti venivano bloccati e tratti in arresto in considerazione dei gravi elementi indiziari acquisiti nei loro confronti. Quattro dei fermati hanno riportato lesioni di varia entità, con prognosi comprese tra i 7 e i 24 giorni, refertate presso gli ospedali di Legnago, Verona Borgo Trento e Villafranca di Verona.

Al termine delle operazioni d’identificazione, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona cinque degli arrestati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni e i restanti sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza delle Compagnie carabinieri di Verona, Legnago e Villafranca di Verona, in attesa del rito direttissimo.

Sono tuttora in corso accertamenti per chiarire le cause che hanno portato all’esplosione della violenta lite ed individuare i fuggitivi.