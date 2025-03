Incidente in corso Porta Nuova a Verona: ubriaco alla guida sbatte contro un’auto in sosta e una in transito in quel momento.

Ennesimo incidente in corso Porta Nuova a Verona, e ancora una volta provocato da un conducente che è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di oltre 2 gr/l.

Poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì una Renault Megane ha colpito prima un veicolo in sosta, una Volkswagen Golf, e poi una autovettura in transito, una Cupra. Il sinistro è stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza cittadina. Sull’auto è stata trovata una pistola scacciacani modificata.

Il conducente è stato così segnalato alla Procura della Repubblica per la guida in stato d’ebbrezza e per la violazione in materia di armi. Otto i sinistri stradali rilevati dalla polizia locale di Verona tra mercoledì 5 e giovedì 6, tra cui un investimento di una ragazzina di 12 anni da parte di un ciclista, per fortuna senza gravi conseguenze. Da inizio anno sono già 256 i sinistri rilevati.