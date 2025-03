Blitz sui bus Atv: 2mila viaggiatori controllati, più di cento senza biglietto

Maxi controllo sui bus Atv urbani ed extraurbani; quasi 2mila viaggiatori controllati, più di cento trovati senza biglietto.

La polizia locale di Verona, in collaborazione con Atv, ha effettuato nella giornata di mercoledì un maxi controllo in città su 65 bus urbani ed extraurbani. Venti tra ufficiali, agenti del Reparto Territoriale, verificatori Atv e operatori delle agenzie di vigilanza privata Csa e Civis, hanno controllato a tappeto ben 1.950 passeggeri, un numero record.

Comminando 115 verbali per il mancato possesso del titolo di viaggio, di cui 41 pagati immediatamente per un importo di 2.111 euro. Sono state controllate le linee 144-138-139-110-51-61-21-23-24, sia in entrata che in uscita dal capoluogo. Sono stati individuati due ragazzi con sostanza stupefacente, tipo hashish, uno quale assuntore che sarà segnalato alla Prefettura e un altro alla Procura per il reato di spaccio. Sequestrato anche un coltello a serramanico.

Monitorate le zone a rischio.

Monitorate le zone di piazzale XXV aprile, piazza Bra e corso Castelvecchio. Controlli a tappeto decine di giovani, grazie alle telecamere di videosorveglianza a bordo dei mezzi Atv e a quelle cittadine gestite dalla centrale operativa di lungadige Galtarossa. I controlli proseguiranno sulle linee dove sono stati segnalati episodi di bullismo e spaccio, oltre che in piazzale XXV Aprile.

“La polizia locale prosegue nell’impegno in operazioni di presidio del territorio e tutela della legalità sotto il coordinamento della Prefettura – afferma l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi-. Permane forte l’attenzione sul piazzale della Stazione, a beneficio soprattutto dei giovani studenti che lì transitano”.