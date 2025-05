Tragico schianto a Bovolone: muore dopo due settimane di agonia

La tragedia di Bovolone: è morto Andrea Montagnana, 54 anni, dopo due settimane di agonia.

Non ce l’ha fatta, è morto dopo un lungo ricovero in ospedale Andrea Montagnana, 54 anni, vittima di un grave incidente stradale avvenuto a Bovolone lo scorso 4 maggio. L’uomo, residente in zona e molto conosciuto nella comunità locale, era rimasto gravemente ferito in seguito a uno scontro tra la sua moto e un furgone.

Il sinistro si era verificato lungo una delle arterie principali del comune veronese. Le condizioni del motociclista erano apparse da subito critiche, tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva. Nonostante gli sforzi dei sanitari, Montagnana è deceduto nella giornata di domenica, dopo due settimane di lotta tra la vita e la morte.