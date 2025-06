Incidente a Garda, donna di 46 anni cade dalla bici: è grave.

Una donna di 46 anni è rimasta vittima di un incidente mentre era in sella alla sua bici, a Garda, nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 giugno. Erano da poco passate le 17 quando la donna mentre si trovava in via Salgari, a Garda, è improvvisamente caduta, non è ancora chiaro per quale motivo.

Le sue condizioni sono parse abbastanza serie: i soccorritori, giunti sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero, hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.