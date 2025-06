Scontro tra auto e moto a Brenzone, grave uomo di 53 anni

Incidente tra auto e moto a Brenzone.

Un incidente tra un’auto e una moto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 giugno, sulle strade del lago di Garda, e precisamente a Brenzone. Erano circa le 17.30 quando i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano via Benaco, nel territorio del comune di Brenzone.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Il bilancio dell’incidente è di due persone ferite: la più grave, un uomo di 53 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, mentre l’altra persona ferita è stata portata in codice giallo in una struttura ospedaliera di un’altra provincia.