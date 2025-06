Incidente tra auto e scooter a Verona, all’incrocio tra viale del Commercio e via Messedaglia: grave ragazzo di 20 anni.

Un giovane scooterista di 20 anni, residente nel Mantovano, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto in viale del Commercio, all’incrocio con via Messedaglia, a Verona. Il ragazzo era in sella al suo scooter Piaggio Beverly quando intorno alle 15.30, per cause ancora in corso di accertamento da parte del Nucleo Infortunistica della polizia locale di Verona, si è scontrato con una Fiat Panda.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del Suem 118 con automedica, oltre alla polizia locale di Verona per i rilievi del caso. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.