Incidente tra auto e moto a Soave, un ferito in codice rosso.

Incidente tra auto e moto nella mattinata di oggi, sabato 12 luglio, a Soave. Secondo le prime informazioni lo scontro è avvenuto intorno alle 9 in via Circonvallazione, proprio di fronte al cimitero. Non sono ancora state chiarite le cause che hanno portato allo scontro tra i due mezzi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Una persona, ferita in modo serio, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto accaduto.

