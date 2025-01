Schianto tra auto e furgone, feriti tre studenti dell’Università di Verona

Incidente tra auto e furgone sulle strade del Trentino, feriti tre studenti dell’Università di Verona: grave una ragazza spagnola.

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, sabato 11 gennaio, poco prima delle 7.30 lungo la statale 43, nei pressi di Mezzolombardo, in Trentino. Lo scontro frontale tra una vettura e un furgone, come riferisce L’Adige di Trento, è avvenuto in un tratto di strada situato circa 300 metri dopo l’uscita delle gallerie che conducono in Val di Non, nei pressi di Maso Cervara.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale, una Hyundai con a bordo tre giovani che studiano a Verona, guidata da una ragazza residente nel Veronese, avrebbe invaso la corsia opposta durante una curva a sinistra, scontrandosi frontalmente con un furgone condotto da un 61enne della zona.

L’impatto è stato estremamente violento. Tra i feriti, una ragazza spagnola di 20 anni, passeggera della Hyundai, è in condizioni gravi. La giovane è stata estratta dall’auto grazie all’utilizzo delle pinze idrauliche e trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Trento.

Feriti più lievemente anche il conducente del furgone e un ragazzo messicano di 20 anni, anch’egli a bordo della vettura. I tre giovani, tutti studenti universitari a Verona, erano probabilmente diretti alle piste da sci della Paganella per una giornata sulla neve.