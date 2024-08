Auto contro furgone sulla Transpolesana: due feriti, traffico in tilt

Incidente tra auto e furgone sulla Transpolesana 434.

Incidente tra auto e furgone nella tarda mattinata di oggi, martedì 13 agosto, sulla Transpolesana 434. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno a mezzogiorno i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, all’altezza dello svincolo per Castagnaro, direzione Rovigo.

L’impatto è stato violentissimo, tanto da scaraventare i due mezzi nel piccolo fossato a bordo carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e con l’elicottero di Verona emergenza. Il bilancio dell’incidente è di due persone ferite. Il più grave, il conducente dell’auto, dopo essere stato estratto dall’abitacolo, è stato elitrasportato all’ospedale di Borgo Trento. Meno grave l’autista del furgone, portato all’ospedale di Legnago. Presenti, per i rilievi, i carabinieri e la polizia locale del Basso Adige. Inevitabili i disagi per il traffico.