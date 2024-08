Verona, 29enne arrestato per spaccio: aveva hashish e un coltello nel vano portaoggetti dell’auto.

Gli trovano hashish e coltello nel vano portaoggetti dell’auto, arrestato 29enne. Nella serata di ieri 12 agosto, intorno alle 18, i carabinieri impegnati nelle aree più sensibili di Verona hanno deciso di effettuare un controllo nei confronti di un soggetto a bordo di una vecchia Volkswagen, appena transitata su via Pasteur, identificando un 29 di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora.

Nonostante l’atteggiamento collaborativo e tranquillo adottato dal giovane, i carabinieri approfondivano il controllo, in quanto rilevavano l’inconfondibile odore di hashish proveniente dall’autovettura, unito al fatto che lo stesso era già noto alle forze dell’ordine. La prima perquisizione personale ha dato esito negativo, mentre quella compiuta sull’automezzo permetteva di trovare e sequestrare circa 65 grammi di hashish, che il marocchino aveva diviso e occultato tra il vano porta oggetti e uno zaino, insieme a un coltello lungo 15 cm, motivi per i quali veniva subito accompagnato in caserma.

Informata l’autorità giudiziaria, il 29enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei carabinieri di Verona in attesa di giudizio direttissimo. Nella mattinata odierna, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria scaligera, il 29enne è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto, sottoposto l’uomo alla misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria e rinviato l’udienza al prossimo settembre.