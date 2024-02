Incidente tra auto e camion sulla Transpolesana 434, strada chiusa

Incidente sulla Transpolesana 434.

Incidente sulla Transpolesana, la statale 434, nella mattinata di oggi, lunedì 5 febbraio. L’incidente ha coinvolto, per cause ancora da accertare, due mezzi pesanti e un’auto. Il bilancio è fortunatamente lieve, solo una persona, ferita in modo leggero, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Legnago. Si tratta del conducente dell’auto, che è stato liberato dall’intervento dei vigili del fuoco.

Più pesanti le conseguenze per il traffico. Per rimuovere i due camion e ripristinare la carreggiata, infatti, la strada è stata chiusa in direzione Rovigo, nel territorio del comune di Legnago.