Palazzina in fiamme in Borgo Nuovo: nonna, figlia e nipote in ospedale

Incendio a Verona, palazzina in fiamme in Borgo Nuovo.

Incendio nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 aprile, a Verona: poco dopo le 16.30 i soccorritori del Suem 118 sono intervenuti in via Selinunte, in Borgo Nuovo, dove una palazzina di quattro piani era stata invasa dalle fiamme. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.

Il rogo è scaturito al secondo piano e il fumo ha subito invaso le scale e i piani superiori, impedendo la fuga degli altri inquilini del condominio. I pompieri hanno raggiunto le persone intrappolate in casa, le hanno dotate di uno speciale respiratore e le hanno tratte in salvo all’aperto.

Il bilancio dell’incendio è di tre persone (nonna, figlia e nipote della stessa famiglia) rimaste intossicate dal fumo dell’incendio, e trasportate in codice giallo all’ospedale di Borgo Trento. Altri due inquilini sono dovuti ricorrere alle cure dei medici, ma senza ricovero in ospedale. La palazzina è stata evacuata precauzionalmente. Tre unità abitative risultano non fruibili e dieci persone verranno ospitate dal Comune presso altre strutture.