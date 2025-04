Hai i documenti falsi e il permesso di soggiorno scaduto da 11 anni: arrestato

Arrestato dai carabinieri di Verona 39enne trovato con carta identità falsa e permesso di soggiorno scaduto da 11 anni.

Nella serata di ieri, giovedì 10, i carabinieri di Verona hanno arrestato per possesso e fabbricazione di documenti d’identità falsi un 39enne tunisino noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, fermato per un normale controllo in corso Cavour, aveva consegnato ai militari una carta d’identità elettronica che, di primo acchito, dava l’impressione di essere autentica. A insospettire però, c’erano alcune difformità del fondo di stampa.

Dai successi controlli il documento, che tra l’altro avrebbe permesso al suo possessore di circolare liberamente in tutta l’area Schengen, è risultato essere un falso di ottima fattura, come confermato anche dal Laboratorio Analisi Documentale della polizia locale di Verona, appositamente contattato per supporto.

I militari quindi, sentito il pm di turno della Procura della Repubblica di Verona, arrestavano il 39enne, che dal fotosegnalamento emergeva essere una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, e avere un permesso di soggiorno scaduto da 11 anni.

L’uomo veniva trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di via Salvo d’Acquisto e nella mattinata odierna condotto in Tribunale per la celebrazione del processo con rito direttissimo, nel corso del quale il giudice ha convalidato l’arresto, disposto la liberazione dell’arrestato e, a seguito dei richiesti termini a difesa, rinviato l’udienza a settembre 2025.