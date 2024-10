Fiamme nella notte a Terrazzo, a fuoco una casa di corte: salvi gli inquilini – VIDEO

Incendio nella notte a Terrazzo, vigili del fuoco al lavoro.

Nella notte appena trascorsa, quella tra sabato e domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti a Terrazzo, in via Trami, per un incendio di un’abitazione. Il rogo si è sviluppato, intorno alle 2.15, al piano terra di una casa di corte di circa 300 mq disposta su due livelli. Illese le due persone che vi abitavano.

I vigili del fuoco, giunti da Legnago e da Verona con due autopompe due autobotti e 14 operatori, hanno lavorato tutta la notte, utilizzando anche del liquido schiumogeno, per spegnere le fiamme che stavano interessando i solai in legno e il mobilio di alcune camere ed evitare così che le stesse si propagassero all’intera abitazione. Le operazioni di bonifica dei focolai ancora attivi e messa in sicurezza si sono concluse questa mattina intorno alle ore 10. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.