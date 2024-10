Vigili del fuoco da Verona, Padova e Vicenza sono partiti in direzione della Liguria flagellata dal maltempo.

Sono partiti ieri sera, sabato 26 ottobre, alle 23 con sei mezzi in direzione Savona, nove vigili del fuoco del modulo per il contrasto del rischio acquatico MO.CRAB provenienti dai comandi di Padova, Vicenza e Verona.

Le unità già al lavoro in Val Bormida sono state impegnate per prestare soccorso ad alcune persone rimaste bloccate in casa nei Comuni invasi dall’acqua.