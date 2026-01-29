Hanno cocaina, hashish e marijuana in casa: arrestati due giovani

Arrestati per spaccio dai carabinieri di Bardolino due ragazzi di 23 e 20 anni: in casa avevano cocaina, hashish e marijuana.

I carabinieri di Bardolino, nel corso della notte appena trascorsa, durante una perquisizione domiciliare e personale, hanno arrestato due giovani italiani, un 23enne e un 20enne del posto, poiché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i carabinieri nel corso dell’operazione antidroga, nella cucina dell’abitazione dove i due arrestati convivono, hanno rinvenuto complessivamente 90 grammi di sostanze stupefacenti di vario genere, tra cui cocaina, hashish e marijuana, nonché materiale per il confezionamento in dosi, pronte per essere smerciate.

Gli ulteriori approfondimenti hanno consentito ai militari di ritrovare anche la somma contante di 7.200 euro circa, ritenuta provento della lucrosa attività di spaccio delle droghe, nonché diversi orologi dal marchio prestigioso contraffatto e, infine, alcune carte di credito di provenienza furtiva, il tutto sequestrato.

Pertanto, concluse le procedure, i due giovano sono stati dichiarati in stato di arresto e, informata la Procura della Repubblica di Verona, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando carabinieri arilicense, in attesa del rito direttissimo: arresto convalidato, udienza rinviata ad aprile 2026,

applicata ad entrambi la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.