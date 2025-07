L’incidente costato la vita a Giovanni Arduini.

E’ Giovanni Arduini, il giovane di soli 18 anni che ha perso la vita ieri pomeriggio nell’incidente a Valeggio sul Mincio. Il ragazzo, in sella a una moto Ktm 125 da cross, si è scontrato frontalmente con un’auto lungo la strada che collega Valeggio a Custoza, nella frazione di Santa Lucia ai Monti.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia stradale di Verona, intervenuta sul posto per i rilievi, Giovanni avrebbe perso il controllo del mezzo all’uscita di una curva, invadendo la corsia opposta e impattando violentemente con la vettura.

I soccorsi inutili

L’allarme è scattato poco prima delle 15.30. Sul posto sono arrivati l’elicottero del 118 e un’ambulanza, ma nonostante i tentativi disperati dei sanitari di rianimare il giovane, per lui non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi e la gestione della viabilità.

Un dolore che scuote la comunità

La notizia della morte di Giovanni si è diffusa rapidamente a Villafranca, dove il ragazzo viveva con i genitori, mamma Erica e papà Francesco, assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica di Villafranca.

Il dolore della famiglia è stato condiviso dagli amici e dai compagni di scuola del liceo di Villafranca, dove il giovane studiava. Grande appassionato di sport, Giovanni era un talento del tennis, classificato 3.1 e tesserato con l’Atv Villafranca.