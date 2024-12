Giocata da 40mila euro, il 10eLotto premia la Lessinia

Vinti 40mila euro al 10eLotto a Erbezzo.

Il concorso del 10eLotto di martedì 17 dicembre premia il Veneto e il Veronese con vincite complessive per 90mila euro. Come riporta Agipronews, a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, è stata messa a segno la vincita più alta di giornata, oltre 50mila euro, grazie a un 9 Oro.

A Erbezzo, in provincia di Verona, sono stati invece vinti 40mila euro grazie a un 8 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,7 miliardi di euro dall’inizio del 2024.