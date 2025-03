Rumori sospetti dal garage in piena notte: arrestati due giovani per furto

Due giovani arrestati per furto dopo essersi intrufolati di notte nel garage di un’abitazione in viale del Commercio a Verona.

Sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Verona per tentato furto in abitazione i due cittadini algerini che, nella notte tra giovedì e venerdì, si sono introdotti all’interno del garage e del seminterrato di un’abitazione di viale del Commercio. A segnalare il furto in atto, poco dopo la mezzanotte, è stato il proprietario dell’abitazione che ha contattato la Centrale Operativa della Questura dopo aver sentito alcuni rumori sospetti provenienti dal seminterrato.

All’arrivo degli agenti, il portoncino d’ingresso risultava forzato e i locali del seminterrato completamente rovistati. I due giovani, un ventisettenne e un trentenne, sono stati individuati dagli operatori nascosti tra alcuni scatoloni in un angolo della cantina.

Accanto ai due malviventi, i poliziotti hanno rinvenuto un cacciavite di grosse dimensioni, una tenaglia e una cesoia tagliasiepi, arnesi poco prima asportati dal box auto esterno dell’abitazione. Inoltre, i due cittadini algerini sono stati trovati in possesso di più di 300 euro di cui non sono stati in grado di giustificare il possesso.

Al termine degli accertamenti, i due giovani sono stati arrestati per tentato furto aggravato e la refurtiva è stata restituita al proprietario. I due giovani, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono comparsi questa mattina davanti al giudice che ha convalidato entrambi gli arresti.