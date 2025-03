Alta Velocità Verona-Vicenza, ancora chiusure in A4: il calendario dei lavori

Nuove chiusure in autostrada A4 per i lavori dell’Alta Velocità Verona-Vicenza.

Per consentire il proseguimento dei lavori sulla nuova linea ferroviaria ad alta velocità Verona-Vicenza, il Consorzio Iricav Due, incaricato da Rete Ferroviaria Italiana, effettuerà nei prossimi giorni alcuni interventi lungo l’autostrada A4 nella zona di Verona Est. Le operazioni prevedono la chiusura temporanea di alcuni tratti stradali per ripristinare l’assetto originale della carreggiata Ovest in direzione Milano, mentre resterà attiva la deviazione sulla carreggiata Est in direzione Venezia.

Calendario delle chiusure.

Notte tra il 28 e il 29 marzo (23:00 – 06:00): chiusura della carreggiata Ovest tra Soave e Verona Est per consentire interventi di ripristino strutturale.

chiusura della carreggiata Ovest tra Soave e Verona Est per consentire interventi di ripristino strutturale. Notte tra il 29 e il 30 marzo (22:00 – 06:00): chiusura della rampa d’ingresso in direzione Milano del casello di Verona Est. Sulla A4 Brescia-Padova, le corsie di marcia lenta e veloce saranno chiuse, lasciando percorribile solo la corsia di sorpasso in direzione Milano.

A partire dalle 06:00 del 30 marzo, tutte le corsie e la rampa riapriranno regolarmente. Inoltre, il breve tratto deviato al km 290+000 tornerà alla sua configurazione originaria, eliminando la curvatura temporanea attualmente presente.

Per minimizzare i disagi, sono stati predisposti percorsi alternativi segnalati sul posto. Gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione alla guida e a rispettare i limiti di velocità per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico.