Tenta di rubare 700 euro di profumi da Coin, donna 38enne nei guai

Una donna di 38 anni è stata arrestata per furto per aver tentato di rubare profumi di pregio, per un valore di 774 euro, da Coin.

Nella serata di ieri, 26 dicembre, una cittadina straniera di 38 anni è stata arrestata dalla Sezione Radiomobile di Verona per furto aggravato presso la Coin di via Cappello. La donna si è avvicinata al reparto profumi e, con l’ausilio di altre 3 donne che le facevano da “palo/vedetta”, ha sottratto 5 flaconi di profumi di pregio (per un valore di euro 774), nascondendoli nella borsa.

Il gesto non è passato inosservato a uno dei dipendenti, che subito ha provato a redarguire e a raggiungere la sospetta. Rapidamente, tutte le donne sono fuggite dal negozio, senza che si attivassero i sistemi di allarme “anti-taccheggio” posti all’ingresso dell’esercizio commerciale.

Poco dopo, la donna è stata fermata con il supporto dei carabinieri prontamente intervenuti; nel corso del successivo controllo, la stessa è stata trovata in possesso di una borsa artigianalmente schermata con ampi strati di alluminio (per evitare l’attivazione degli allarmi “anti-taccheggio”), al cui interno era contenuto il maltolto, poi restituito agli aventi diritto.

Pertanto, la 38enne veniva arrestata poiché gravemente indiziata di furto aggravato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona, trattenuta presso le camere di sicurezza della caserma di via Salvo D’Acquisto; nella mattinata odierna la donna è stata condotta innanzi al Giudice del Tribunale di scaligero il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento, l’ha condannata alla pena di 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa, con pena sospesa.