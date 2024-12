Furto notturno in pizzeria per rubare le monetine dal registratore di cassa

Un 34enne è stato arrestato con l’accusa di furto con scasso per essersi introdotto in una pizzeria di corso Venezia.

Nel corso della notte del 23 dicembre, i carabinieri di Verona hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne extracomunitario, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di aver messo a segno un furto con scasso ai danni di una nota pizzeria di Verona, in corso Venezia.

Il 34enne, dopo aver forzato la porta d’ingresso della pizzeria, s’introduceva all’interno e asportava il cassetto del registratore di cassa contenente denaro in monete. A seguito della forzatura dell’ingresso scattava l’allarme sonoro che attirava l’attenzione dei carabinieri lì vicino, intenti ad effettuare un posto di controllo, per cui intervenivano immediatamente.

Giunti sul luogo accertavano che era stato commesso un furto e nel frattempo giungeva anche il servizio di vigilanza privata che forniva ai militari la possibilità di visionare immediatamente le immagini catturate dal sistema di videosorveglianza del locale. Visti dalle immagini dettagli come il colore del giubbotto e di altri indumenti, i militari si mettevano subito alla ricerca dello sconosciuto il quale veniva individuato e fermato sempre in corso Venezia dopo circa dieci minuti, senza però rinvenire le monete asportate. Successivamente, in un vicolo di corso Venezia veniva ritrovato il cassetto della cassa privo del denaro, comunque poi restituito alla pizzeria.

Pertanto, il 34enne veniva arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica, trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di via Salvo D’Acquisto; nella mattinata odierna è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto, disposto per il 34enne la custodia cautelare in carcere e rinviato l’udienza a febbraio 2025.