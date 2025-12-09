Un 50enne è stato arrestato per furto aggravato a Verona: era entrato di notte in una lavanderia per rubare l’ammorbidente.

Tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale: sono questi i reati contestati a un 50enne originario del Marocco che poco dopo la mezzanotte di sabato scorso, ha tentato di rubare all’interno di una lavanderia di via Tombetta. L’uomo è stato intercettato dagli agenti delle Volanti proprio all’interno del locale, con la refurtiva nascosta in una busta.

Quando i poliziotti sono intervenuti sul posto, a seguito di segnalazione del proprietario del locale alla Centrale operativa della Questura, hanno individuato e fermato il cittadino straniero. L’uomo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di numerose bustine di ammorbidente prelevate dalla lavanderia che sono state successivamente riconsegnate al proprietario.

Il cittadino straniero, che ha opposto resistenza attiva all’arresto e ha spinto e strattonato ripetutamente gli agenti, è stato accompagnato presso gli uffici di Lungadige Galtarossa dove ha atteso la celebrazione del rito direttissimo.

Sabato pomeriggio, il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, stupefacenti, rapina, nonché irregolare sul territorio nazionale, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana.