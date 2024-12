Ruba una giacca a vento all’Ovs di via Roma, arrestato 28enne

Un 28enne è stato arrestato per furto dopo aver tentato di rubare una giacca a vento dal negozio Ovs di via Roma a Verona.

È finito in manette lunedì pomeriggio, con l’accusa di tentato furto aggravato, un ventottenne che si è introdotto nel negozio “Ovs” di via Roma con l’intento di rubare dei capi d’abbigliamento.

La sua condotta sospetta, però, non è sfuggita all’occhio attento del direttore dell’esercizio commerciale e dell’assistente alla clientela, che hanno sin da subito osservato le mosse del giovane all’interno del negozio e lo hanno seguito sino all’uscita, in attesa dell’arrivo degli agenti delle Volanti.

Quando gli agenti sono intervenuti, hanno raccolto tutte le informazioni utili a ricostruire la dinamica dei fatti: il giovane, una volta entrato nel negozio, aveva prelevato una giacca a vento del valore di 160 euro e, dopo aver rimosso i dispositivi anti-taccheggio, l’aveva occultata sotto ai suoi abiti. Subito dopo, si era diretto verso l’uscita dall’esercizio commerciale cercando di sfuggire ai controlli di sicurezza, ma era stato bloccato dal direttore del negozio in attesa dell’arrivo della Volante.

Ultimati gli accertamenti, il giovane, già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato arrestato per tentato furto aggravato. Martedì mattina, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice ha disposto nei confronti del ventottenne la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.