Furti a San Bonifacio: presi con le mani nel sacco, arrestati dopo una serie di furti.

San Bonifacio: una scia di furti notturni ai danni di attività commerciali ha avuto uno stop: due giovani sono stati arrestati. È successo nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 maggio, quando i due sono stati sorpresi all’interno di un locale mentre tentavano l’ennesimo colpo.

I fatti si sono verificati in via Trento, poco dopo le due del mattino. Alcuni residenti insospettiti da strani movimenti hanno contattato i carabinieri, che sono intervenuti con prontezza. All’arrivo delle pattuglie, gli intrusi – due uomini di 25 e 23 anni – sono stati trovati ancora dentro una pizzeria-kebab. Il tentativo di fuga è stato immediato e tutt’altro che pacifico: i due avrebbero reagito con violenza, colpendo i militari e lanciando oggetti nel tentativo di dileguarsi, ma sono stati fermati e condotti in caserma.

Le successive indagini hanno chiarito che non si trattava di un caso isolato. I due giovani risultano infatti coinvolti in almeno altri due furti, uno ai danni di un negozio di ortofrutta in corso Venezia e un altro in un locale poco distante da quello dove sono stati fermati. In tutti e tre gli episodi, i ladri avevano utilizzato lo stesso modus operandi: forzatura dell’ingresso e denaro sottratto dalle casse.

Durante l’arresto sono stati recuperati sia i soldi rubati che gli arnesi da scasso, ora sotto sequestro. La refurtiva è già stata restituita ai legittimi proprietari.

Presentati al giudice nella mattinata di sabato, i due arrestati hanno ricevuto una misura cautelare con obbligo di firma giornaliero, in attesa del processo che si terrà nel mese di giugno.